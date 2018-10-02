Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına kadın taziye evi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Şerife Özden Kalmış adına, iş insanı Yavuz Altaş tarafından Bağlarbaşı Arnas köyünde taziye evi yaptırıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 2016 yılında, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırı düzenlemesi sonucu şehit olan polis memuru Şerife Özden Kalmış'ı ilçe halkı unutmadı. İş insanı Yavuz Altaş, Bağlarbaşı Arnas köyünde, şehit polisin adının verildiği kadın taziye evi yaptırdı. İnşaatı tamamlanan taziye evi, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunurken, yaklaşık 50 bin liraya mal olduğu öğrenildi. 60 haneli köydeki 100 kişilik taziye evinin içinde taziye kabul salonu, gasilhane, yemekhane, mutfak, mescit, abdest alma yeri ve tuvaletler bulunuyor.

İş insanı Yavuz Altaş, taziye evinde küçük işler kaldığını belirterek, "Bölgemizde ilk defa Bağlarbaşı köyünde kadınlar için bir taziye evi yapılıyor, inşallah faaliyete sokacağız. Biz bu taziye evini de Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırıda Şerife Özden bacımız şehit olmuştu. Onun adına, onun hatırasını yaşatmak için yaptırıyoruz. Onu tanıyorduk, zaman zaman birbirimizin ziyaretine gidiyorduk. Onun anısına, Allah rızası için yaptık. Burada okunacak Fatihalar, okunacak Kur'an-ı Kerim'in hayrı da şehit polisimize, onun arkadaşlarına ve diğer tüm toprağımız için şehit olan şehitlerimizin ruhuna hediye edilecek. İnşallah bir daha memleketimizde bir daha böyle bir terör olayı başımıza gelmez. bölgemizin tamamında, ölüm, terör olayları inşallah artık hiç olmaz. Allah bir daha ne bize ne de bir başka yerde bu tür terör olaylarını göstermesin" dedi.



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