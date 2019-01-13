Şehit polis Fethi Sekin Bağcılar’da anıldı

İSTANBUL, () - ŞEHİT polis memuru Fethi Sekin, vefatının 2'nci yılında Bağcılar’da bir programda anıldı. Hemşerilerinin de katıldığı programda oğlunun hayalinden bahseden baba Sekin, “Köydeki bahçede bir ev yaptıracaktı nasip olmadı. Şehit olmadan gerçekleştiremediği hayalinin çok daha üzerinde bir nimeti Allah ona şehit olunca verdi. Temeli 5 Ocak’ta atılan Fethi Sekin Külliyesi onun hayal ettiği yerin karşısında hızla yükseliyor” dedi.

İzmir Adliyesine iki yıl önce PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Bağcılar’da anma töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi ile Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa Sekin’in hemşerileri ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ile Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı.

Etkinlikte Sekin’in hayatını ve şehit edilişini anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Fethi Sekin, beylik tabancasıyla uzun namlulu silahların üzerine yürüdü, mermisi bitene kadar gereğini yaptı ve sonunda da şehadete erişti. Şehidimiz o gün orada yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Bugün normal hayatımıza devam ediyorsak şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Fethi Sekin şehidimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın moderatörlüğünde Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ve 26’ncı Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, günün anlamına uygun konuşma yaptı.

İlk sözü alan Külünk şöyle konuştu:

“Fethi Sekin, şehadetiyle sadece adliyedeki savcı, hâkim ve personelimizin karşı karşıya kalacağı bombalı bir saldırıyı engellememiştir. Onun şehit olduğu vaka 15 Temmuz’un devamı bir olaydır. 15 Temmuz’dan bağlantısız olarak düşünülmeyecek bir olaydır. Hedef diz çöktürülmek istenen Türkiye’dir. Hedef Suriye’de ve Irak’taki harita değişikliğinde masada olmayacak etkisiz bir Türkiye’dir. Fethi Sekin iki yıl evvel kirli bir oyunun bozulmasını en önemli isimlerinden biridir. Ruhu şad olsun.”

“ONU BİZDEN AYIRSALAR DA UMUTLARIMIZI ALAMAYACAKLAR”

Oğlunu görevi gereği yurdun dört bir yanını dolaşan gurbet kuşuna benzeten baba Sekin, “Fethi bizim vatanımızdı, umudumuz, hayalimiz, yarınımızdı. O hainler onu bizden ayırsa da umutlarımızı alamayacaklar, buna izin vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu.

Oğlunun gerçekleştiremediği bir hayalinden bahseden Sekin, “Fethi kardeşleriyle birlikte köydeki bahçede bir ev yaptıracaktı. Annesinin hastalığı ve vefatı sebebiyle o da nasip olmadı. Şehit olmadan önce gerçekleştiremediği hayalinin çok daha üzerinde bir nimeti Cenabı Allah ona şehit olunca verdi. Temeli 5 Ocak’ta atılan Fethi Sekin Külliyesi onun hayal ettiği yerin karşısında Hacı Hasan Baba Türbesi’ne yakın bir yerde hızla yükseliyor. Sadece bana değil tüm Baskil’e hizmet edecek. Fethi Sekin sizin de evladınızdır. Onu unutmayın. Fethi’nin çok sevdiği Elazığ’ı da unutmayın. Fırsat buldukça da ziyaret edin, bağlarınızı koparmayın” dedi.