Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir'de gözyaşlarıyla uğurlandı

İSTANBUL Çekmeköy'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin (33) cenazesi, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin (32), dönem arkadaşı olan kardeşi Yüzbaşı Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı.Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin hava yoluyla Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na, ardından kara yoluyla İzmir'in Bergama ilçesine getirildi. Şehit Kara Pilot Ümit Özerli için Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağanaktan dolayı meydandan cami avlusuna alınan törende eşi Büşra Özerli, Jandarma Komutanlığı'ndan emekli astsubay baba Nurettin Özerli, anne Ayşe Özerli, şehit pilot gibi yüzbaşı rütbesinde olan kardeşi Murat Özerli, taziyeleri kabul etti.Acılı aileyi binlerce vatandaşın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda askeri yetkili, kamu görevlisi ile siyasiler de yalnız bırakmadı.'OĞLUM BERGAMA'NIN SON ŞEHİDİ OLSUN'Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Ömerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir olsun ayrılmayan anne Ayşe Özerli ve eşi Büşra Özerli, üzerine kapanıp gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli bu sırada, "Oğlum Bergama'nın son şehidi olsun. Bir daha kimsenin canı yanmasın bizim canımız yandı" dedi.Tabut başında tören kıtasının yanı sıra şehit pilotun meslektaşları da saygı nöbeti tuttu. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit pilotun tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Namaz sırasında da anne Ayşe Özerli ile eş Büşra Özerli, en ön safta durdu. Tabutun taşınması sırasında Şehit Ümit Özerli'nin annesi Ayşe Özerli, yine yanından ayrılmadı, tabutun altına girip en önde iki eliyle şehit oğlunu silah arkadaşlarıyla birlikte taşıdı. "Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu. Acılı anne Ayşe Özerli ile eşi Büşra Özerli, şehit Ümit Özerli'nin top arabasına konulan tabutunun yanından da ayrılmadı. İki acılı kadın top arabasındaki tabutun hemen yanında yürüdü. Ellerini üzerinden ayırmadı.HAYALLERİ İÇİN PİLOT OLMUŞCenaze töreninde Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı. Şehit Ümit Özerli'nin tabutunun başında gururla duran kardeş Murat Özerli ile şehit ağabeyinin dönem arkadaşı olarak Kara Harp Okulu'nu bitirdikleri öğrenildi. İkisi de piyade sınıfında olan kardeşlerden birçok başarı belgesi ve nişanı bulunan Ümit Özerli'nin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 8 yıl önce pilotluk eğitimi aldıktan sonra kara pilot sınıfına geçtiği ifade edildi. Şehit Pilot Ümit Özerli'nin cenazesi, daha sonra Bergama Şehitliği'nde toprağa verildi.FOTOĞRAFLI