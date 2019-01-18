Şehit oğlunun üniformasına bakıp gözyaşı döktü

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()- İSTANBUL Kadıköy’de 2012 yılında şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yaparak şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz’ın (26) annesi Semiha Gökmen, Çorum'da açılan 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi'nde gözyaşı dökmesi, sergiye katılanları hüzne boğdu.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenciler, ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT ANNESİ HÜZNE BOĞDU

Şehit ailelerinin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide duygu dolu anlar da yaşandı. Çorum’da Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan sergide, 7 yıl önce İstanbul'da, şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yapıp şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz’ın annesi Semiha Gökmen de yer aldı. Şehit annesi Gökmen, sergide oğlunun üniformalarını görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Gökmen, “Oğlum Mustafa'm benim her şeyimdi. O gitti Sanki bende onunla toprağa girdim. Onsuz yaşamak çok zor. Dünyalar iyisi bir çocuktu. Bir kere olsun hiç kimseyi üzmemiş ve incitmemiştir" diyerek gözyaşı döktü.

Sergide şehitlerin kıyafetlerinin yanı sıra Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın limonata lekesi bulunan gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve hayatını kaybeden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin de kıyafeti yer aldı.

Sergide konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ülkenin geleceğini tehdit altında tutan terör saldırılarına, aynı zamanda bu saldırılarda göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin bu sergide sergilendiğini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise şehitlerin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Çiftçi, "Eğer onlar canlarını bu vatan uğruna sebil etmeselerdi bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutturmamalıyız. Hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmamız gerekiyor" dedi.

Kur'an'ı Kerim tilaveti, şehit yakınlarının konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi.

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