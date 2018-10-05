Şehit nişanlısını askeri üniformasıyla uğurladı

BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Uğur Göksu (29), memleketi Samsun’da 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen Nesrin Atığ, tabuta sarılarak, "Hayallerimizi aldı hainler" dedi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Göksu'nun cenazesi bugün memleketi Samsun’un Ladik ilçesine getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu için Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki alanda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu tören süresince güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi oğlunun tabutuna sarılıp öptü, başında dua etti. Şehidin ağabeyi Seyit Ahmet Göksu tabutun başında ağlayan oğlu Halil Göksu'ya "Oğlum ağlamayacağız. Hainleri sevindirmeyeceğiz. Üç oğlum daha var bu vatan için" dedi.

Şehidin yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ ise gözyaşı döktü. Nişanlısının asker üniformasını giyerek törene katılan Atağ, tabuta sarılıp ağıt yaktı. Şehit nişanlısının fotoğrafını öpen Atağ, "Niye beni bıraktın Uğur. Söz verdim ağlamayacağım. Hayallerimizi aldı hainler. Umutlarımızı aldılar" diyerek ağıt yaktı. 4 yıldır görevde olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun nişanlısı ile düğün hazırlığı için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun cenazesi Deliahmetoğlu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.



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