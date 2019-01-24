Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'a, Hendek'teki mezarı başında hüzünlü anma

DİYARBAKIR'da silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, şehadetinin 18. yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında gözyaşlarıyla anıldı.

Diyarbakır'da görev yaptığı sırada silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın acısı hala ilk günkü gibi. Şehit düştüğü günden bu yana her yıl kabri başında anılan Okkan, şehadetinin 18. yılında da geniş katılımlı programla anıldı. Okkan'ın Hendek Aile Kabristanlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayıp, katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

Protokol üyeleri ve şehit müdürün yakınları tek tek kürsüye çıkarak Okkan ile ilgili duygularını ifade etti.

Anma programına şehit müdürün eşi Zerrin, kızı Sezin Okkan, ablası Sebahat Arslan ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Eski Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ve çok sayıda kişi katıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Okkan'a duyulan sevginin vefanın en güzel örneği olduğunu belirterek, "İnsanı kıymetli kılan ona yakışan seciyeler vardır. Doğruluk dürüstlük, hoşgörü gibi ama onlar içinde bir tanesi çok özel bir yere sahiptir, vefa duygusu. Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. 18 yıl önce şehit verdiğimiz Ali Gaffar Okkan'a duyulan vefayı, arkadaşlarıyla ailesiyle hemşehrileriyle birlikte burada gündeme getirmiş oluyoruz. Vefa, kadir kıymet bilmektir, hayırla yad etmektir. İnanıyorum ki bu duyguya en güzel örneğiyle layık olan da aziz şehidimiz, müdürümüz Ali Gaffar Okkan idi. Eğer bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde özgürce yaşıyorsak, namusumuz mukaddesatımız koruma altındaysa minarelerden ezanlarımız, gönderlerde de bayraklarımız varsa bunu biz şehitlerimize borçluyuz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimiz bugün bize sağlanan bu ortamın kahramanlarıdır" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Mustafa Acar, şehit müdürle gençlik dönemlerindeki anılarını anlatarak "Onun yeri doldurulamaz" ifadelrini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, ellerindeki çiçeklerle Okkan'ın kabrine gelerek dua etti. İmam hatip, kabir başında anmaya katılan kalabalığa dua yaptırdı. Bu sırada şehidin eşi Zerrin okkan ve ablası Sebahar Arslan ile çok sayıda kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı programda dua sonrası ilk olarak Okkan'ın ailesi ve sonrasında tüm katılımcılar kabir üzerine karanfil bıraktı. Katılımcılar dua yapıldığı sırada "Okkan'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız" mesajları verdi. Anma programı, çiçeklerin bırakılması ve dua yapılmasıyla son buldu.



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