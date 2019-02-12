Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaya, Eskişehir'de toprağa verildi

İSTANBUL Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde dün akşam düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya (35), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Şehit İlyas Kaya'nın eşi Sibel Kaya, babası Cemil Kaya, annesi Şahinde Kaya, ağabeyi Ümit Kaya, kızı Nur Sevin Kaya (8), oğlu Kıvanç Kaya (5) ile çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin tabutu askerlerin omuzlarında top arabasına kadar taşındı. Şehidin kızı Nur Sevin babasının tabutuna dokunarak top arabasına kadar birlikte yürüdü. Şehidin oğlu Kıvanç ise babasının tabutuna önce sarıldı sonra öptü. Cenaze aracının geçişi sırasında İlyas Kaya'nın yakınları asker selamı vererek şehidi uğurladı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×