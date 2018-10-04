Şehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadı

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, () - ISPARTA'da, şehit er Ercan Kaygılı'nın adı, kardeşi Mustafa Kaygılı'nın başvurusu üzerine, belediye meclisinin kararıyla doğduğu ve çocukluğunun geçtiği sokağa verildi; ancak 4 aydır tabela asılmadı. Şehit kardeşi Kaygılı, "Tabelanın 5 bin lira civarında maliyeti varmış. Masrafları karşılamayı istedim, onu da kabul etmediler" dedi.

Isparta'nın Hanife Sultan Mahallesi 3424 Sokak'ta doğup, büyüyen Ercan Kaygılı, 2000 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit oldu. Şehit Jandarma Komando er Kaygılı'nın ağabeyi Mustafa Kaygılı, 20 Nisan'da Isparta Belediye Meclisi'ne dilekçe vererek, kardeşinin çocukluğunun geçtiği 3424 Sokak'ın adının 'Şehit Jandarma Komando Er Ercan Kaygılı' olarak değiştirilmesini talep etti.

Şehidin ağabeyinin başvurusu üzerine Isparta Belediye Meclisi'nde 11 Mayıs'ta isim değişikliği kararı alındı. 'Şehit Jandarma Komando Er Ercan Kaygılı Caddesi' olarak alınan değişiklik kararı, 29 Mayıs'ta Isparta Valiliği'nce de onaylandı. Sokağın adının değiştirilmesine rağmen o günden bu yana tabela değiştirilmedi.

Mustafa Kaygılı, aylardır tabelanın değiştirilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Mayıs ayından bu yana tabelanın dikilemediğini belirten Mustafa Kaygılı, bu süreçte belediyeyi ve milletvekillerini birçok kez aradığını, herkesin not alıp, "Tamam" dediğini ancak sonuç alınamadığını söyledi. Belediyeyi tekrar aradığında "Daha çalışmalarımız devam ediyor" yanıtının verildiğini anlatan Kaygılı, "Orası şehit kardeşimle bizim çocukluğumuzun geçtiği sokak. Tabelanın 5 bin lira civarında bir maliyeti varmış. Masrafları da karşılamayı istedim; ama onu da kabul etmediler" diye konuştu.

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