Sefer sırasında otobüsten inip güvercinleri besliyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, özel halk otobüsü sürücüsü Davut Sivrikaya (67), otobüs seferi sırasında araçtan inerek güvercinleri besliyor. Davut Sivrikaya'nın otobüsten inip güvercinleri beslediği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Düzce'de özel halk otobüsü sürücüsü Davut Sivrikaya, Aziziye Mahallesi ile Soğancı arasında şehir içi ulaşımını sağlamak için sefer yapıyor. Davut Sivrikaya, otobüs seferleri sırasında Küçüksu durağına geldiğinde otobüsü durdurarak yolcuların da bilgisi dahilinde otobüsten inip, durak karşısındaki güvercinlere buğday atarak tekrar otobüsüne binip seferine devam ediyor. Sivrikaya'nın kuşları yemlemesi ise bazı yolcular tarafından görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Yaptığının insani bir durum olduğunu söyleyen Davut Sivrikaya, "Küçüksu istikametinde bir zahireci dükkanının karşısında devamlı gördüğümüz güvercinler var. Tahmin ediyorum oranın müdavimleri. Biz imkanlarımız dahilinde oradaki zahireciden buğday alıp yemlemeye uğraşıyoruz. Yemleri alıp oradan geçerken yolcularımızdan da müsaade isteyip bir iki dakika onları besleyip sonra yola devam ediyorum. Hayvanların aç kalmasını içime yediremiyorum. Bu sadece insancıl bir durum. Yolculardan olumlu tepki alıyorum. 'Allah razı olsun güzel düşünmüşsün' diyorlar. Kışın da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarım el verdiği sürece de bunu yapmaya devam edeceğim. Sadece oradaki hayvanlar için değil, başka yerde olan ve zor durumdaki hayvanlar için de imkanlarımı kullanıyorum" dedi.



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