Alper KORKMAZ - İstanbul () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
Sefaköy'de fabrika yangını (2)
Alper KORKMAZ - İstanbul () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye...
Alper KORKMAZ - İstanbul () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
YORUM EKLE