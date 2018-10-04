Sefaköy'de fabrika yangını (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye...