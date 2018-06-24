Sedye ile taşındı, oyunu böyle kullandı (2)

OYUNU BÖYLE KULLANDI

Bursa'nın İznik İlçesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Fatma Zeytin'de rahatsızlığ nedeniyle oyunu, sedyeye konup ambulans ile getirildiği Selçuk İlkokulu'nda kullandı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde oyunu kullanan Fatma Zeytin daha sonra ambulans ile tekrar evine bırakıldı. Zeytin, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.



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