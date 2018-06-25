Seçmen Liderlere Oy Verdi

Selin GÜRSEL/İSTANBUL, () - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı da toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Sudi Apak, ”Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor “ dedi.

AK Parti, CHP ve HDP’nin kazandıkları illerin belli olmasıyla birlikte geçmiş seçimlere göre çok fazla değişim olmadığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Partilere baktığımız zaman, iki büyük aday olan Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Muharrem İnce kendi partilerinin üstünde oy aldılar. Bir kere bunun sorgulanması lazım. Demek ki insanlar burada biraz daha lidere göre oy veriyor. Buna karşılık üçüncü ve dördüncü partiden adaylar, kendi partilerinin oylarının altında kaldılar. Diğer adaylar ise zaten çok az oy aldılar. Dolayısıyla Türkiye merkez sağdaki seçimini bu şekilde yapmış oldu. Merkez sol için de esasında yüzde 30’luk bir oy potansiyeli dersek Türkiye merkeze doğru geldi bu seçimde. Bu çok önemli. Seçim oldukça olumlu oldu ve insanların biraz daha ileriyi görmesi, işlerini kontrol altına alması açısından çok iyi oldu. Gerek ekonomide, gerek siyasette belirsizlikleri gidermek açısından olumlu bir sonuç çıktığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA DÜNYANIN TRENDİ OYLARIN MERKEZDE TOPLANMASI”

Seçimin ilk turda sonuçlanmasını yorumlayan Prof. Dr. Apak, “Gelişmekte olan ülkelerde başkanlık tercihlerinde birbirine yakın sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela geçen hafta Kolombiya’da bir seçim yapıldı, orada da kazanan lider yüzde 53 oy aldı. Verilen oyların merkezde toplanması şu anda dünyanın trendi aslında. Dünya artık bir takım sıkıntılarla, belirsizlerle uğraşmak istemiyor. Artık bu ülkelerde de oyunun kuralı; geliri, ihracatı arttırmak, işsizliği azaltmak. Dünyanın her tarafında bunlar çok ön plana çıkmaya başladı artık. Bundan sonra gelişmişlik düzeyini belli bir yerde tutmak, işsizliği azaltmak, enflasyonu, faizleri düşürmek gibi konular daha çok ön plana çıkacak. Bunlarla birlikte herhalde ilerleyen zamanlarda Türkiye’de biraz daha fazla büyüme olacaktır” dedi.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MUAZZAM BİR İŞLEM HACMİ VAR”

Eskiden gelişmekte olan ülkelerin durumu gelişmiş ülkelerin ekonomilerine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Apak, “Artık böyle bir şey yok. Gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında ticaret yaptığı için G20’nin, G8’in durumlarına bakmak pek icab etmiyor. Çünkü öbür tarafta muazzam bir işlem hacmi var” şeklinde konuştu.

“PATATES SOĞAN BİRKAÇ GÜNLÜK MESELEDİR”

Artan dolar kurları ve patates soğan fiyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Apak, “Siz sistemi kurduğunuz zaman ne döviz kuru artar ne domates patates fiyatı artar. Onlar herhalde biraz da mevsimsel spekülasyonlar. Bu tür olaylar her yerde oluyor ama çok geçicidir, birkaç günlük meseledir. Eninde sonunda piyasanın oturması önemlidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 16:44