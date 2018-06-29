Seçim sonrası tatilciler sahillere akın ediyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçiminin ilk turda sonuçlanmasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki iç turizm hareketliliği, seçim öncesi döneme göre, yüzde 30 arttı. Talebin artmaya devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, fiyatlardaki uygunluk dolayısıyla eylül ve ekim aylarının da ciddi talep gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin ve Ramazan'ın haziran ayına denk gelmesi gibi nedenlerle özellikle bayramı ile sonrasındaki ikinci yarısına tatil planı yapanların erken rezervasyon taleplerini iptal ettirmesi sonucu iç turizm hareketliliği azaldı. Seçimlerin 8 Temmuz'daki ikinci tura kalabileceği yönündeki belirsizlik nedeniyle de birçok kişi tatil planı yapmadı. Seçimin ilk turda tamamlanması üzerine geçen haftaya göre, iç turizmde hem yurt içi sahil kentlerine hem de yurt dışı tatillerine yönelik ciddi talep artışı oldu.

İÇ TURİZMDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, seçim önü ile seçim sonrası dönemde, taleplerde yüzde 25- 30 oranında artış olduğunu söyledi. Bunun olumlu sinyal olduğunu dile getiren Özbek, "Sadece yurt içiyle ilgili değil, yurt dışında cruise, kültür ve Kıbrıs turlarında artış gözlemleniyor. Ortalamaya baktığımızda yüzde 30 gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Artarak da devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

24 HAZİRAN'IN SONUCU BEKLENDİ

Seçimlerin 8 Temmuz'daki ikinci tura kalabileceğini öngörenlere iptaller konusunda yardımcı olunduğunu kaydeden Özbek, "Aslında 8 Temmuz'a yönelik çok iptal almamıştık. Açıkçası insanlar 24 Haziran'ın sonucunu bekledi. Dolayısıyla tabelayı çok etkileyen çalışma olmadı. Önemli olan bundan sonra talebin artması, sektörün biraz rahatlaması, işlerin yoluna, düzene girmesi anlamında beklenti içindeyiz. Bundan sonrası için önümüze bakacağız" dedi.

BU YIL 1,5 MİLYONU AŞACAK

Geçen yaz döneminde iç turizmde, Türkiye'de tatil tercihinde bulunanlardan 1 milyon 100 bin konaklama aldıklarını, cruise ve yurt dışı tatil tercihinde bulunanlarla birlikte de toplam 1,5 milyon rakamına ulaştıklarını kaydeden Özbek, "Bu yıl için de yüzde 10 artış planımız var. Kişi sayısında 31 Ekim'e kadarki sezonda yüzde 10 artış bekliyoruz. Tabi haziran biraz düşük gitti. Hem Ramazan hem de seçimle alakalı bir durum olduğundan; ama oradaki kaybı temmuz, ağustos ve eylülde alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu

EYLÜL SONU VE EKİM İÇİN ŞAŞIRTAN TALEP

Genel Müdür Özbek, taleplerde eylülün ikinci yarısına ve ekim ayına yönelik fiyatların ulaşılabilir olması dolayısıyla ciddi talep olduğunu belirterek, "Aslında düşük sezon olarak adlandırdığımız eylül- ekim aylarında da iç pazar hareketliliğiyle yoğun olacak diyebiliriz. Temmuz, ağustos fiyatları yükseldi. Haliyle misafirin talebi ulaşılabilir fiyatlarından dolayı eylül ve ekime de kayıyor" dedi.

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