Şavşat'ta renkli 'Cittaslow' kutlaması

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alınmasının yıl dönümünde renkli görüntülerin yaşandığı kutlama gerçekleştirildi.

Şavşat Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen 'Cittaslow' kutlamalarına, Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Aytunç Ünsay, Artvin Tarım Orman ve Su İşleri Müdürü Dursun Okur ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda, köy, mahalle ve yaylalarda üretilen organik ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. Köylerde kendi bağ ve bahçelerinde ve hayvanlarından üretmiş oldukları ürünleri Cittaslow pazarına indiren vatandaşlar satış gerçekleştirdi, gelir elde etti. Etkinliklerde, halk ozanı Âşık İbrahim Kara ve diğer şairler Şavşat konulu şiirler okudu. Türk halk müziği sanatçısı Solmaz Akgül de türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele halaylar çekerek yöresel oyun olan Atabarı oynadı.

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, köylerden getirilen yöresel ürünlerin sergilendiğini belirterek, "Hem lezzetli hem sağlıklı doğal organik ürünlerimizi ve yöre halkımızın el emeği göz nuru yapmış olduğu yöre kültürünü, yöre yaşamını anlatan el sanatlarını görmeye herkesi davet ediyoruz. Cittaslow unvanı kazanmak oldukça uzun ve zorlu bir süreç. Ama onu korumak daha da zorlu bir süreçtir. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapıyoruz ve buradan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cittaslow unvanı ilçemize çok önemli değerler katmıştır. Artık ilçemiz kadını ile erkeği ile üretime yönelmiştir. Burada kadınların katılımlarını biraz az gördüm. Kadın üreticilerimizin de sayısını artırmamız gerekir. Bu üretimi yaparken de ürünlerin tamamının organik oluşu insan sağlığı içinde büyük fayda sağlamaktadır" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de "Şavşat'ımız özüne dönerek sağlıklı beslenmenin yolunu buldu. Köylerimizde ve ilçemizin çeşitli yerlerinde özellikle bayanların üretmiş oldukları yöresel organik ürünler ve el sanatları, artık şimdi sadece kendi ihtiyaçlarını veya bir hobi olarak yapılmaktan çıkarak bu ürünler ticaret amacı gütmektedir. Bu vesile ile yerel kalkınmayı sağlayacağız" diye konuştu.



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