Şavşat'ta kar üstü güreşleri için kamyonlarla kar taşındı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), () - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, hafta sonu 24’’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri için bu yıl yeterince kar yağmayan Veliköy'e, 60 kilometre mesafeden kamyonlarla kar taşındı.

Şavşat ilçesine bağlı Veliköy’de bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri için geri sayım başladı. Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği`nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik için Artvin'in yanı sıra, İstanbul, Samsun, Erzurum, Rize ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan 200’e yakın sporcu davet edildi. Hazırlıkların tamamlandığı ilçede bu yıl yeterli kar yağmayınca tertip komitesi etkinlik alanına kar taşınmasına karar verdi. Sahara Dağı’nda iş makineleri ile kamyonlara yüklenen kar kütleleri 60 kilometre mesafedeki köye taşındı. Yaklaşık 20 kamyon kar kütlesi, getirildiği etkinlik alanına döküldü. İş makineleri ile karın serildiği alan güreşlere hazır hale getirildi.

Veliköy Muhtar İrfan Avcı, uzun yıllardır kar güreşlerinin devam ettirildiğini belirterek geleneğin gelecek nesillerce de sürdürüleceğini söyledi. Bu yıl istenen karın yağmadığını anlatan Avcı, “Biz de çözüm olarak kar taşımayı bulduk. Sahara Dağı’ndan getirdiğimiz karla zemini düzenledik. Böylece etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Şevket Dursun da, “Eskiden köyümüzde çok kar yağardı. Hastaları at ve öküzlerin çektiği kızaklarla hastanelere ulaştırırdık. Şimdi güreş yapmak için kar taşıyoruz” derken Uğurcan Işık ise "Eskiden karda kızakla hasta taşınırdı, şimdi kar taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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