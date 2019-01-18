Saros Körfezi'ne 'yolcu uçağı' batırılacak

EDİRNE'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde, Yapay Resif Projesi kapsamında denize, yolcu uçağı batırılacak.

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği(ESTAB) tarafından Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi(TANAP) kapsamındaki 'Su altı projesine destek, hayal ettik gerçek oldu, deniz kızı Saros Körfezi’ne kondu' isimli proje için yapılan başvuru sonuçlandı. Proje için 1 milyon 235 bin TL hibe edildi. Projeyi gerçekleştirecek olan Skyair Shop Firması ile Keşan Belediyesi arasında bugün sözleşme imzalandı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2009 yılından bu yana Saros Körfezi’nde, ESTAB eliyle başlattığımız Yapay Resif Projemizin son etabı olan uçak batığı projemizi, TANAP sosyal sorumluluk projesi kapsamında aldığımız hibe programla gerçekleştirmek üzere bu işi yapacak olan firma ile sözleşmemizi imzalayacağız. Bu proje kapsamında belki dünyanın en büyük batığı olacak olan kullanım dışı kalmış Airbus 330 uçağını, 2009 yılında yaptığımız ve Ege Su Ürünleri Bölüm Başkanı Altan Lök’ün hazırladığı Tarım Bakanlığı’nın onayladığı projemiz kapsamında batıracağız. Bu sözleşmenin ardından uçağın parçaları Erikli Köyü sahilindeki su sporları merkezimizin olduğu alana gelecek. Burada tekrar montaj edildikten sonra bir platform temin edilerek, projede koordinatları belli olan dalış noktasına batırılacak" dedi.

TROL BALIKÇILIĞI ÖNLENECEK

Projedeki amacın, amatör ve yerel balıkçılığa destek olmak, su altı görselliği yaratmak ve dalış turizmine katkı sağlamak ile kaçak balıkçılığı önlemek olduğunu ifade eden Özcan, "Troller, Saros gibi bir hazineyi kötü hale getiriyorlar. Bu proje ile kaçak balıkçılığı da önlemeyi hedefliyoruz. Projenin son ayağı da uçak batığı. İnşallah bunun da kazasız belasız bittiğini görürüz. Uçak batırıldıktan sonra Saros Körfezi’ne sadece İstanbul’dan değil, yurdun değişik yerlerinden ve yurtdışından da su altı görsellerini görmek amacıyla çok daha fazla talep olacağını umut ediyorum. Yazın başlarında, Haziran ayı gibi bu uçak batığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Projeyi gerçekleştirecek olan Skyair Shop Firması Genel Müdürü Tekin Ertemel de 65 metre uzunluğunda ve 60 metre kanat açıklığına sahip kullanım ömrünü tamamlamış Airbus 330 tipi yolcu uçağının yapay resif projesi kapsamında Saros Körfezi'nde batırılacağını kaydederek, "Bu uçak emekli olduktan sonra tekrar hizmete devam edecek. Uçak, bu proje ile yeni bir hayat, yeni bir misyon gerçekleştirecek. Biz bunun dünyadaki en büyük batık uçak olacağını düşünüyoruz" dedi.

DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Saros Yapay Resif Projesi Danışmanı ve Dalış Eğitmeni Savaş Yapman ise şunları söyledi;“Bu proje Türkiye’de örnek bir proje. Bu projenin 3 aşaması var. 3 ayaklı bir proje, birinci ayağı yapay resif projesi, her biri 1 ton ağırlığında olan 1600 adet blok atıldı. 2013 yılında İzmir’de yapılan Yapay Resif Konferansı’nda da en fazla popülasyon yapan yapay resif olarak tanıtıldı. İkinci ayağı su altı tarih müzesi ve Nusrat Batığı'ydı. 155 gros tonluk ve 45 metre genişliğinde sahil güvenlik gemisi, Nusrat Gemisi'ne benzetilerek Saros’a batırıldı. Üçüncü aşamada uçak batığı olacak. Bu batık dünyanın en büyük uçak batığı olacak. Dolayısıyla bırakın şu an Saros Körfezi’ni böyle bir anlamda uçağıyla, gemisiyle yapay resifi olan bir alan yok Türkiye’de. Yapay resifler sayesinde kıyı balıkçılığına destek olacak ve dalış turizmine çok büyük katkısı olacağına, yurtdışından da bölgeye akın olacağını ve dalışla ilgili misafirler geleceğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Skyair Shop Genel Müdürü Tekin Ertemel tarafından sözleşme imzalandı. Yolcu uçağının Haziran ayında parçalar halinde Saros Körfezi'ne getirilerek, yapay resif alanında batırılacağı kaydedildi.



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