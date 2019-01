Sarıkamış şehitleri için 7'den 70'e 20 bin kişi karda yürüdü (Tekrar)

BAKAN VARANK: SARIKAMIŞ RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ

Yaklaşık 6,5 kilometrelik yürüyüş, 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'ndan devam etti. Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından tören düzenlendi. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sarıkamış Harekatı’nın 104'üncü yılında vatan için, bayrak için, ilayı kelimetullah için, millet için, şehit verdiğimiz tüm kahramanlarımızı, rahmetle minnetle anıyoruz. Sarıkamış, bu toprakları vatan kılan tarihi dönüm noktalarından birisidir. Sarıkamış'ın bize anlattığı dersler var, miras var. Buradaki kahramanlık destanı ortadadır" dedi.

Sarıkamış şehitlerinin adanmışlığı, kahramanlığı ve cesaretinin yön verdiğini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Bugün dahi bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklardan bizi atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhuyla mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda o ruhla mücadele ettik. Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılında en büyük görevimiz milletimizin refahını yükseltmek, en müreffeh ülkeler liginde, en üst sıralara taşımak olduğunu çok iyi biliyoruz. Her alanda bağımsızlığı güçlendirecek adımlar atıyor, güçlü bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. 104 yıl önce burada dedelerimiz vatan müdafaası için çok zor şartlar altında tarihin en meşakkatli mücadelelerinden birisine giriştiler. Burada bir gün geçirerek Sarıkamış'ın soğuğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Dedelerimizin mücadelesinin zorluğunu tecrübe etmeye çalışıyoruz, Allah bir daha Sarıkamış gibi zor mücadeleyi bizlere çocuklarımıza yaşatmasın. Gençlerden beklentimiz, şehitlerimizin mücadelesini daha da yukarılara taşımasıdır. Bilimde, sanayide, kültürde, sanatta ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaştırmanızdır. Sarıkamış'ta gösterdiğimiz birlik beraberlik ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, bunları aşmamızın önünden hiçbir engel yok."

BAKAN SOYLU: BİZ KOLAY MİLLET OLMADIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında, şehitlerin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduklarını söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Biz kolay millet olmadık, büyük bir millet olduk. Dinimiz, inancımız, geleneğimiz, göreneğimizle Çanakkale'mizle, Kut'ül Amaremiz İle, 15 Temmuzumuz ile, Kurban ve Ramazan bayramlarında ezan okunurken her birimiz saf tutarak Kabe-i Muazzama'yı hedef alarak büyük bir millet olduk. Fukaranın yanında olarak sadece 780 bin kilometre kareden oluşan ülkesini ve sorumluluğunu bilen bir millet değil, bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk. Biz bugün şehitlerimizin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduk. Allah'ımıza milyonlarca defa şükürler olsun. Bugün boynu eğik gezen, elini açan bir millet değil, dünyanın en büyük yardımını yapan bir millet olduk. Biz bugün insansız hava aracı üreten, Hürkuş'u üreten millet olduk. Atak helikopteri üreten millet olduk. Dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah'ın izniyle daha güçlü olarak dünyada sözü hüküm haline gelen bir millet olduk, olacağız inşallah

Bugün bir tek duamız, niyazımız var. Biz Sarıkamış'a bir şey söylemeye gelmedik. Allah bizi ecdadımıza, tarihimize bizi, bize bırakılan büyük medeniyetimize mahcup etmesin. Sevgili bakan arkadaşım söyledi, çok çalışıp çok güçlü, kudretli olup, zengin olup, başımızı göğe değecek kadar özgür ve hür olup, bütün dünyaya bu medeniyeti anlatmak ve aktarmak bizim sorumluluğumuzdur."

BAKAN KASAPOĞLU: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU

"Sarıkamış şehitleri listesine baktığımızda millet olarak en büyük gücümüz zenginliğimizin birlik şuuru olduğunu görüyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise şunları söyledi:

"İzmir'den Van'a, Hakkari'den Trabzon'a, Diyarbakır'dan Rize'ye vatanın her köşesinden akın eden Mehmetler burada yatıyor. Bu birlik beraberlik sarsılmadan devam edecektir. Kimsenin gücü nifak tohumlarını yeşertmeye yetmeyecektir. Aziz şehitlerimizi emanet ettikleri şuura sahip çıkarak yad edeceğiz. Anadolu insanının yaktığı ağıtta şöyle diyor: Yüzbaşılar, binbaşılar/ tabur taburu karşılar/ Yağmur yağıp gün değince/ Yatan şehitler ışıldar. Işıldayan sadece Mehmetçiğin mübarek bedenleri değil, Allahuekber dağlarında esas ışıldayan Anadolu'nun temiz evlatlarının ortaya koyduğu kıyamete kadar sürecek feda ve beka ruhudur. Onların bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımak her birimizin en mukaddes vazifesidir. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur."

Konuşmalardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay çadırında vatandaşlarla sohbet etti, kumanya dağıttı. Özel Harekat polisleriyle görüşen Bakan Soylu, "Herkes bizimle fotoğraf çekiliyor, ben sizinle fotoğraf çektiriyorum" dedi.



