Sarıgöllü çiftçilere jeotermal santralin doğaya verdiği zarar yerinde anlatıldı

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), () MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki çiftçilere, jeotermal santrallerin çevreye verdiği zararlar, Alaşehir ilçesindeki bir jeotermal santral sahasına gezi düzenlenerek, anlatıldı. Maske takan çiftçiler, jeotermal santralleri protesto etti.

Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesi'nde jeotermal santral kurulmak istenmesi Sarıgöl Ziraat Odası'nı harekete geçirdi. Sarıgöl Ziraat Odası, jeotermal santrallerin çevreye verdiği zararlar konusunda çiftçileri bilgilendirmek amacıyla dün Alaşehir'in Alkan Mahallesi'ndeki bir jeotermal sahasına gezi düzenledi. Geziye, Bahadırlar Mahallesi'nden 30 çiftçi, eşleri ile birlikte katıldı. Jeotermal santralin çevredeki tarım arazilerine verdiği zararları yerinde gören çiftçilere, jeotermal santraller hakkında bilgiler verildi. gezinin sonunda Sarıgöllü çiftçiler, maske takarak jeotermal santralleri protesto etti. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada, "Sarıgöl Ovası'ndaki Baharlar Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde jeotermal santral kurulması için sondaj çalışmalarına başlanacak. Sarıgöl Ovası'nın verimli üzüm bağları, bu santrallerden zarar görecek. Ovamızın zarar görmesini istemiyoruz. Yetkililerden ricamız verimli arazilerimizi korumaları" dedi.



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