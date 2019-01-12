Sarıgöllü çiftçilerden Hacıbektaşlı çiftçilere JES desteği

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinden bir grup çiftçi, Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi'nde yapımı tepki çeken jeotermal elektrik santraline (JES) karşı bölge halkına destek verdi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'de de özel bir şirket, Baharlar Mahallemizde jeotermal santrali için kuyu açmaya başlayacak. Biz buna karşıyız" dedi.

Salıhli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'nde yapımı için çalışmalara başlanan, bir süre sonra yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden olan jeotermal enerji santralinin faaliyeti durdu. Yapım çalışmalarının tekrar başlamaması için takiplerini sürdüren bölge halkına, Sarıgöllü çiftçilerden destek geldi. Sarıgöl ilçesinden bir grup çiftçi, hazırladıkları 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma, jeotermale hayır', 'kanser olmak istemiyorum' 'jeotermale hayır' ve 'Ölürüm de üzüm bağımı jeotermale yedirmem' yazılı JES karşıtı pankartlarla, Hacıbektaşlı Mahallesi'ne gitti.

Salihli Doğa ve Çevre Yaşatma Derneği'nin daveti üzerine dernem üyeleriyle birlikte Hacıbektaşlı'ya gittiklerini söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bizler ovamızın doğasını yol etmek istemiyoruz. Topraklarımızı korumak istiyoruz. Sarıgöl'de de özel bir şirket, Baharlar Mahallemizde jeotermal santrali için kuyu açmaya başlayacak. Biz buna karşıyız. Salihli- Hacıbektaş Mahalleli çiftçi kardeşlerimizin ve Salihli Doğa ve Çevre Yaşatma Derneği'nin davetiyle destek amaçlı yola çıktık. 10 minibüse yüzlerce erkek ve kadın çiftçi binerek yola çıktık. Hem Hacıbektaşlı çiftçi kardeşlerimize destek olacağız, hem de Sarıgöl'de Baharlar Mahallesi'nde yapılacak jeotermal kuyu açılmasına karşı olduğumuzu anlatacağız" dedi.

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