Sarıgöl'de '3'üncü Deve Güreşleri' yapıldı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, bu yıl 3'üncü kez 'Deve Güreşleri' düzenlendi. Havanın güzel olmasıyla güreşlere yoğun katılım oldu.

Savran Ahmet Deve Güreşi Arenası'ndaki '3'üncü Deve Güreşleri' için Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden 80 namlı deve getirildi. Ücretsiz olan güreşlere, havanın da güzel olmasıyla yoğun katılım sağlandı. Bazı izleyiciler, güreşleri traktör römorkları ve kamyonet kasaları üzerinde piknik yaparak, takip etti. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, güreşler öncesi arenayı dolduran kalabalığı selamladı. Güreşler boyunca açılan stantlarda deve sucuğu, deveci poşusu ve dekoratif develer satıldı. Güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine, kupa verildi. Güreşleri AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl Yörükleri ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya ve Sarıgöl Yörük Beyi Hali Aslan da izledi.

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