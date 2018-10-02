Sarıcakayalı kadınların standı ilgi gördü

SARICAKAYA Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınların Eskişehir Tren Garı'nda açtığı yöresel ürün standı ilgi gördü.

Farkındalığın artırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Projesi açılış töreni Eskişehir Tren Garı'nda yapıldı. Törene; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile çok sayıda kişi katıldı.

Sarıcakaya Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınların yaptığı; zeytinyağı, salça, reçel, marmelat, pekmez gibi birçok ürünün sergilendiği ilgi stant gördü. Sarıcakaya Kadınlar Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu ve Vali Özdemir Çakacak'a ürünler ve kooperatif hakkında bilgi verdi. Kadınlar Kooperatifi çalışanı Sevgi Söyler ise üzerlerinde 'Emek Olmadan Yemek Olmaz' yazılı ürünlerin tanıtımını yöresel kıyafetlerle yaptı.

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