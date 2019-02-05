Sarar yüzme takımından 20 madalya

EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Sarar Spor yüzücüleri 20 madalya kazandı.

Sarar Spor yüzücüleri katıldıkları Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Antrenör Ali Evirgen yaptığı açıklamada, başarının tesadüf olmadığını ve sporcuların gayreti, mücadelesi ile 20 madalya kazandıklarını söyledi. Sarar Spor Kulüp Başkanı Alaattin Çoban ise, "2018 yılında yüzme branşında oldukça başarılı olduk. 2019 yılının ilk ayında madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Tabi ki her başarının arkasında güçlü bir yönetim güçlü, bir kulüp bulunması zirveye gitmenin yoludur" dedi.

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