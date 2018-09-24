Saraçhane Parkı'nda "Evlerimizi alamadık, dolandırıldık" eylemi

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL () ESENYURT'ta inşaat yapan bazı firmalar tarafından dolandırıldıklarını söyleyen bir grup, Fatih'te Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı.

"Esenyurt İmar Mağdurları Tertip Komitesi" adlı grup üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Polisler, İBB önünde açıklama yapılmasına izin vermeyince grup Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Gruba CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da destek verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Doğrusu bu saatten sonra bu organizeli firmalardan sizin hakkınızı arayarak çözüm bulmanız çok zor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta Çevre ve Şehircilik bakanı, bizler, muhalefet partileri, bütün siyasi partiler bir araya geleceğiz" dedi. Yeni bir düzenleme ile sorunun devlet eliyle çözülebileceğini söyleyen Tekin, "Aksi takdirde dünün para kazanan firmaların, bugün batmış firmaların sizin derdinize derman olması mümkün değildir" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat da, "Şu bir gerçek ki; kalıcı çözüme ulaşmak için İstanbul'un planlarında ciddi problemler var. Bu planlar olduğu sürece bu tip mağduriyetler oluşmaya devam edecek. Mağdurların basın açıklamalarından anladığım bir şey var. "Hukuk devleti" diye övündüğümüz ülkemizde ne yazık ki bir mafya düzeninin egemen olduğunu yavaş yavaş görüyoruz Bu mafya düzenine karşı hep beraber sesimizi düzeltmeliyiz" şeklinde konuştu.

"EVİ 2010 YILINDA ALDIK VE 8 SENE OLDU"

Mağdur olduğunu söyleyen Makbule Aydın, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vergisini veriyoruz. Neden evlerimizi alamıyoruz? 7 seneden beri isyan ediyoruz. Kiralarda sürünüyoruz. Şimdi krediler yükseldi. Kredi çekemiyoruz. Çocuklar kirada, biz kiradayız. Ne olacak halimiz? Biz evimizi istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanım bize çare bulun" dedi. Selda Güler ise , " Yaklaşık 2 bin kişi var bildiğim kadarıyla. Evi 2010 senesinin Eylül ayında aldık ve 8 sene oldu şu anda. Peşin olarak aldık ve o seneden bu seneye herhangi bir cevap alamadık. Verdiğimiz paraları düşünün şu anda ne durumda. Sadece bir inşaat yapıldı ve inşaatın yanından yeşillikler çıkmış durumda. Hala şu durumda evimiz hakkında herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Bilgi alamıyoruz çünkü" diye konuştu.

"450 KİŞİ DOLANDIRILDI"

2013 senesinde ev aldığını söyleyen Fahri Kaygu da, "266 bin Tl para ödedim, sözleşmeyle daire aldım. Takip ettiğimizde 2015'in 3'üncü ayında bunların niyetinin daire satmak olmadığı, insanları dolandırmak olduğunu keşfettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mali Şube, çok kısa bir sürede çok güzel bir dosya hazırladı. Konu davalaştı. Mahkeme, müteahhit firma ve toprak sahibi firmayı ve şahısları tutukladı. Toprak sahibi 2 gün sonra dışarı çıkartıldı. Onun haricinde hala devam eden davamız var. 450 kişi dolandırıldı ve mahkemesi devam ediyor. Hukuk davamızı da açtık fakat mahkemede bile bu adamlar yalan söylüyor. 15- 20 tane bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yapmak için için kurulmuş firma vardır" dedi.

Basın açıklamasına katılan Rüstem Demirçelik ise, " 2011'de 3 artı bir daire aldım. 245 bin lira para verdim. 54 yaşındayım, bütün emekli paramı yatırdım. Bize '36 ay içerisinde teslim edeceğiz' dediler. 2015'te teslim edeceğiz dediler. Şimdi de bahara diyorlar. 'Kira bedeli ödeyeceğiz' dediler. Bunu da ödemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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