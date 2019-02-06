Şanlıurfalı Leyla ayağa kalkmak için yardım bekliyor

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde doğuştan tek bacağı kısa olan ilkokul öğrencisi Leyla Öztürk'ün (10) sağlına kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Baba Mehmet Öztürk, maddi durumunun iyi olmadığını belirterek kızının ameliyatı için yetkililerden yardım istedi.İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Mehmet ve Nevriye Öztürk'ün 4'üncü çocuğu olan Leyla, bir bacağı kısa olarak dünyaya geldi. Gelişim halinde olduğu için sırtında kamburlaşma oluşmaya başlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Leyla, okula akülü tekerlekli sandalye ile gidip geliyor. Leyla Öztürk'ü muayene eden doktorlar, ameliyat olması halinde sağlığına kavuşabileceğini söylüyor.Öztürk’ün işsiz olan babası Mehmet Öztürk ise kızının ameliyat masrafının 60 bin lirayı bulduğunu ve bunu karşılayacak gücünün olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Baba Öztürk, "4- 5 aydır işsizim ameliyat için benim gücüm de yok, param da yok. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Yardım edilirse memnun kalırım. Maddi durumum iyi olmadığı için bir yere götüremiyorum. Fakir bir insanız, 8 kişiye ben bakıyorum. Evde çalışan kimse yok. Bir tek ben çalışıyordum 4- 5 aydır iş olmadığından dolayı çalışamıyorum. Ev ve çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekiyorum. Büyüklerime, kaymakamıma, belediye başkanıma rica ediyorum yardım olarak ellerini uzatmalarını istiyorum. Ameliyat için yatma ücreti hariç 60 bin lira istediler. Hastanede günlük yatma ücreti ise 450 lira, kızım hastanede 1 ayda mı iyileşir 3 ayda mı iyileşir 4 ayda mı iyileşir belirsiz. Ameliyatın yapılacağı yer İstanbul'da. Para da olmayınca İstanbul gibi bir yerde 1- 2 bin lira ile gidemez" dedi.'TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK İSTİYORUM'Sağlığına kavuşarak arkadaşları gibi topuklu ayakkabı giyip yürümek istediğini söyleyen Leyla Öztürk ise, ''Tekerlekli sandalyeden kurtulmak istiyorum. Ameliyat olmak için yardım istiyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak eğlenmek oyun oynamak istiyorum. Evde ihtiyaçlarımı yapamıyorum. Eğer ameliyat olursam, bunların hepsini yapacağım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Ameliyat olmak istiyorum kardeşlerim gibi düz olmak istiyorum. Arkadaşlarım gibi topuklu ayakkabı giymek istiyorum'' diye konuştu.'ARKADAŞLARI OYNARKEN, BİZ LEYLA İLE İÇERİDE AĞLIYORUZ'Anne Nevriye Öztürk ise "Leyla ihtiyaçlarını gideremiyor. Arkadaşları dışarıda oynarken, ben ile Leyla evde ağlıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyorum kızımı ameliyat yapmak için. Leyla'nın ihtiyaçlarını ben de gideremez duruma geldim, hastayım, kızıma sağlıklı bakamıyorum. Kızım Leyla'nın bir an önce ameliyat yapılmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.

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