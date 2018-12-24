Şanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, 2015 yılında çevresindeki çatışmalar nedeniyle Suriye’nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin, 22 Şubat 2015 tarihinde Şah Fırat operasyonuyla Suriye’nin Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Beraberinde Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile birlikte sınırı geçen Vali Erin, ilk önce 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı sınır karakolunu ziyaret etti. Daha sonra türbeye giden Vali Erin, burada da görevli askeri personelden bilgi aldı. Türbede dua ederek ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Türkiye'ye dönen Vali Erin, sınır hattındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlarla de sohbet etti.

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