Şanlıurfa'da koyun ve kuzular buluştu

ŞANLIURFA GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı araştırma merkezinde bulunan 150 koyunun kuzularıyla buluşması anı renkli görüntülere sahne oldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bölgede yaygın yetiştirilen ivesi cinsi 150 koyun, merada kuzularıyla buluştu. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başladı. Ardından merada kuzular, annelerini buldu. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa gerçekleşen koyun ve kuzu sürülerinin buluşma anı renkli görüntüler ortaya çıkardı.



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