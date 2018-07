Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne girmesi sevinci

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da bulunan ve dünyanın en eski tapınaklara arasında gösterilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, kentte büyük yankı uyandırdı. Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinden dolayı Şanlıurfalıların çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Göbeklitepe öyle bir yapı ki dünyada bilimi ters düz eden bir yapıdır. Dolayısıyla Türkiye denildiğinde akla gelebilecek ilk yer Göbeklitepe olacaktır" dedi.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) 'Dünya Mirası Geçici Listesi'nden, asil listeye geçmesinin sevincini yaşanıyor. Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komite Toplantısında Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini almasından dolayı Şanlıurfalıların çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi:

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu anlamda çok mutlu ve sevinçliyiz. Arkeolojik ve sit alanları, kültür varlıkları UNESCO tarafından tescil edilmesi bu şu anlama geliyor. Bölgenin erişim standartları, konaklama standartları çalışmanın yapıldığını ve bununda uluslararası standartlara uygun olduğu belirtiliyor. Çünkü temsilciler heyeti geldiğinde bölgenin alt yapısı olsun, konaklama tesisi olsun, Göbektepe'de tarih yeniden canlanıyor projesi kapsamında yapılan müzesi oluşun ulaşım yolları olsun her şekliyle test edildi. Göbeklitepe'nin standarttı belirlenmiş oldu. Uluslararası anlamda turizm çekebilmemiz için bir canlılık oldu. Çünkü insanlar, bilinçli bir şekilde UNESCO Dünya Kültür Miras listesine bakarak oraları görmek istiyor. Bu anlamda Şanlıurfa'nın tanıtımında turizme büyük katkı sağlayacaktır."

'GÖBEKLİTEPE, BİLİMİ TERS DÜZ EDEN BİR YAPIDIR'

Göbeklitepe'nin öyle bir yapıya sahip ki dünyada bilimi ters düz eden bir yapı olduğunun altını çizer başkan Çitçi, "UNESCO'yla birlikte Göbektepe'de tarih yeniden yazılıyor. Dolayısıyla Türkiye denildiğinde akla gelebilecek ilk yer Göbeklitepe olacaktır. Ben öncelikle bu konuyu takip eden üzerinde hassasiyetle duran başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Şanlıurfa halkı olarak çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa zaten bir marka şehirdir. Bu marka bakımından Göbeklitepe'yi daha farklı nasıl tanıtabiliriz? Çalışmasını da Kültür Bakanlığı ve ilgili genel müdürlükleriyle daha hassas bir şekilde çalışmalar sürdüreceğiz. Yine diğer çalışmalarımızda ise sur içi anlamında Halil-ür Rahman ve Harran bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bana göre Halil-ür Rahman da, Harran da UNESCO'ya girmelidir. İnşallah 19-20'nci miras olarak bu bölgelerimiz de dahil olur. Her şekliyle Şanlıurfa'da turizm patlaması olacaktır" dedi.

AÇILIŞ SONBAHARDA

Göbeklitepe'nin görkemli bir şekilde açılışının sonbahar aylarında cumhurbaşkanı tarafından açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Çiftçi, "Şimdi yaz ayı dolayısıyla Göbeklitepe'nin açılışını sonbahara erteledik. Yine cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var. Göbeklitepe'nin açılmasıyla ilgili teklif bakanlığımız tarafından sayın cumhurbaşkanımıza yapıldı. Benimde temaslarım ve görüşmelerim olacaktır. Cumhurbaşkanımızın programına göre Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yakışır bir şekilde uluslararası akademisyenler ile turizm acentelerin da katılacağı görkemli bir açılışı sonbahar 'da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

'GÖBEKLİTEPE UNESCO'YA TAÇLANDI'

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun asıl listesine girmesiyle birlikte taçlandığını belirten Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabiri Dişli ise "Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil edilmesiyle birlikte bundan sonra UNESCO bir yeri koruma alanı ilan ettiğinde aynı zamanda denetimin de sağlayan bir yerdir. Oradaki tüm gelişmeler UNESCO'nun kriterlerine göre gelişecektir. Dünyadaki bütün turizm seyahatleri, nerede UNESCO listesi varsa oraya turistleri yönlendirerek ziyaret ettirecektir. Bu nedenle her anlamda önemli bir yer tutmaktadır. Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin turist çekmesi bakamında önemli bir gelişmedir. Bizim beklentimiz turizm patlamasını bekliyoruz. Dünya tarihini yeniden yazdıran bir yer olan Göbeklitepe UNESCO'yla taçlandırılması ülkemiz adına oldukça sevindirici bir durumdur. Ben bu anlamda Göbeklitepe'nin UNESCO'ya girmesinde büyük emekleri olan Göbeklitepe'ye ün kazandıran Alman arkeolog Klaus Schmidt'in büyük emeği vardır, onu minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.



