Şanlıurfa'da evin önünde oluşan obruk kapatıldı

ŞANLIURFA’da bir evin önünde toprak kayması sonucu oluşan 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruk, Eyyübiye Belediyesi tarafından kapatıldı.

Geçen Cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı kırsal Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin önünde toprağın kayması sonucu obruk oluştu. Oluşan obrukla birlikte evin bir duvarının yıkılması üzerine mahalle sakinleri, korkuya kapılarak bir süre evlerini terk etti. Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, çukura iş makineleriyle toprak doldurdu. Obruğun kapatılmasına sevindiklerini belirten ev sahibi İsmail Çetinkaya, "Sesimize kulak veren Eyyübiye Belediyesi sabah saatlerinde iş makineleriyle gelerek oluşan çukuru kapattılar. Mahalle sakinleri olarak Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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