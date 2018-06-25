Sandık Sonuçları Sisteme İşlendi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu. Sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi.

YSK Başkanı Güven, dün yapılan cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük sorunların olmadığı, güzel bir seçim sonuçlandırdıklarını belirten Güven, "Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık" diye konuştu.

Sağlıklı bir seçim yapıldığını kaydeden YSK Başkanı Güven, şunları söyledi:

"2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın, diye 5- 10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz; ama bu seçimdeki sonuçları 10- 11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibarıyla yüzde 98'i açıldı. Birkaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 13:16