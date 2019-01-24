Sanayici ve iş insanları, gençlerin dikkatini çekmek için rap klibi yaptı

Enver Fatih TIKIR- Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) üyeleri, kalifiye iş gücünün oluşturulmasına katkıda bulunularak, gençlerin meslek eğitimine özendirilmesi amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi çekti. Gençlerin beğenisine sunulan klip, internet ortamında yoğun ilgi gördü.

'Mesleki- Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD üyeleri, sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi yayınladı. Sözlerini BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nın yazdığı rap şarkısının klibi, internet ortamında büyük ilgi gördü. Klip ile kalifiye iş gücünün oluşturulmasına katkıda bulunulup, gençlerin meslek eğitimine özendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, "Organize Sanayi Bölgesi'nin ciddi anlamda nitelikli elemana ihtiyacı vardı. Biz de bu semtteki arkadaşlar ile bir çalışma yaptık. Tabi gençlere hitap etmemiz gerekiyordu. Meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın hepsi genç. Bizim aklımıza da böyle bir fikir geldi. Biz de gençlere ulaşmak için rap müziği yaparak böyle bir konu içerisine girdik. Sayın Ergun Kağıtçıbaşı ağabeyimiz rap müziğin sözlerini yazdı. Diğer arkadaşlarımız da bu rap müziğinin içerisinde rol aldılar. Yaptığımız çalışma çok ses getirdi. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu, güçlü Türkiye için mesleki eğitim özendirme projesini yıllarca devam etmesini düşünüyoruz. Böyle bir projenin altyapısını oluşturduk" diye konuştu.

TAKIM ELBİSELERİNİ ÇIKARDILAR

Gençlere yakınlaşmak için klipte resmi kıyafetlerden uzaklaştıklarını belirten Abdullah Bayrak, "Rap yapmadan önce rap nasıl yapılır, nasıl söylenir, gerçekten bilmiyordum. İnternete girdim, izledim. Gençler daha rahat elbiseler ile bu işi yapıyorlar. Biz de arkadaşlar ile çocuklara bu şekilde ulaşabiliriz, diyerek, serbest kıyafetler ile gelmeyi kararlaştırdık. Ben de kot pantolon ve ceket ile geldim, çok da güzel oldu" dedi.

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MESAJI

Proje aşamasının çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini kaydeden Bayrak, "Bir insan hayatında ancak bu kadar eğlenebilir. Bütün arkadaşlarımız eğlenerek, bu projenin içerisinde oldular ve inanarak, yaptılar. Bu nedenle de çok güzel oldu. Oğlum, bizim yaptığımız rap müziğini alarak, torunumla beraber dans ediyordu. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir yoğunluk oldu. Sosyal medyada büyük bir kitleye ulaştı. Bakanlıktan teşekkür mesajı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı bu klibin yayınlanmasında ciddi bir destek verdi. Rap müziğini tanıtmak için bir konser düzenledik. Konserde Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına konser verdik. Hep çalışanlarımız ve öğrencilerimiz bir arada oldu. Konserin yapıldığı salonda yaklaşık 800 kişi vardı. Mesaj verdik, çok da ses getirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.



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