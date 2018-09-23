Sanayi sitesi esnafı, eğitim merkezi için arsa bağışı yaptı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()- MARDİN'in Midyat ilçesinde teknik ara eleman sorunu yaşayan sanayi sitesi esnafı, mesleki eğitim merkezi yapılması için 3 bin 500 metrekarelik arsa bağışında bulundu.

​Midyat'ın Sanayi Mahallesi'ndeki Midyat Küçük Sanayi Sitesi'nde faliyet gösteren yaklaşık 250 sanayi esnafı mesleki eğitim merkezi yapılması için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 3 bin 500 metrekarelik arsa bağışında bulundu. Midyat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İdris Taş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay arasında protokol imzalandı.

Sanayi sitesindeki esnafın ortak kullanım alanı olan arsanın hibe edilmesi ile şu an geçici ve yetersiz bir binada hizmet veren mesleki eğitim merkezi için yeni bir bina inşa edilmesi amaçlanıyor. Sanayi sitesi içerisinde yer alacak mesleki eğitim merkezinde, örgün eğitimden uzaklaşarak meslek öğrenmek isteyen öğrencilerin sanayi sitesinde aday çırak, çırak, kalfa ve usta olarak çalıştırılmaları, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve yarıda kalan eğitimlerinin tamamlamaları hedefleniyor.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, sanayi sitesi esnafının anlamlı bir bağışta bulunarak, eğitime önemli katkı sağladıklarını söyledi. Altay, arsa bağışı ile sanayi esnafının işine çok sadık olduğunu ve ara elaman yetiştirme konusunda istekli olduklarını da ortaya koyduklarını ifade edek, "Bu bağışlanan arsanın içerisinde mesleki eğitim merkezi yapılacaktır. Sanayi sitesindeki sanatkarlarımız, bizlere Midyat'a ara elamanların yetişmesi için, Mesleki Eğitim Müdürlüğü'nün binasının yapılmasını talep ettiler. İlçemizde 200'den fazla şu an aday çırak, çırak, kalfa ve ustamız Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim öğretim görüyor. Sanayi sitemizin içerisinde bir binamızın yapılması durumunda öğrenci sayımızın artacağına inanıyorum. Bununla hem istihdam sorunu çözülecek, hem de ara elaman sorunu çözülecek diye kanaat ediyorum. Bu bağışın Midyat'ın eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Midyat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İdris Taş ise, yapılacak olan meslek eğitim merkezi ile sanayi sitesi esnafının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Bir taraftan sanayicinin veya küçük iş yerlerinin eleman ihtiyacını karşılamak, diğer taraftan da meslek sahibi olmayan gençlerimizi meslek sahibi yapmayı hedefleyen bir eğitim kurumunu yapılmasını talep ediyoruz. Arsayı sanayi sitemiz adına yönetim kurulu olarak bağışlıyoruz. İnşallah bağışladığımız arsada yapılacak olan eğitim kurumunda son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, kendisine, ailesine, vatana millete yararlı bireyler yetiştirilecektir" dedi.



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