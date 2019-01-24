Samsun'da, TOTAL'de işaret diliyle hizmet dönemi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - TOTAL Oil Türkiye, akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı. İşitme engellilere yönelik 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesi ile TOTAL istasyonları, Samsun'da işaret dili eğitimi almış personeliyle işaret dilinde hizmet vermeye başladı.

TOTAL Oil Türkiye ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği tarafından yürütülen 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra Samsun’da TOTAL'in 16 istasyonunda ön saha ve market çalışanlarına işaret dili eğitimleri verildi. Bu eğitimlerle birlikte TOTAL'in işaret dilinde hizmet veren istasyon ülke genelinde sayısı 72’ye yükseldi.

'4 MİLYONA YAKIN İŞİTME ENGELLİ'

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğunu belirten TOTAL Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi, "Engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. TOTAL Oil Türkiye olarak 500 istasyonumuzla tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. 'İki Elin Enerjisi Güzel' projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefledik. 2019 Şubat ayı sonunda ülke genelinde yüz istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek istiyoruz” dedi.

'SAĞLIKLI İLETİŞİM'

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça ise, “Pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engelliler hizmet alırken zorluklar yaşıyor. İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına TOTAL Oil Türkiye ile 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ GÜZEL

Nisan 2016’dan itibaren Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye, geçtiğimiz aylarda 'Türkiye’nin Enerjisi Güzel' imaj kampanyasını hayata geçirmişti. Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.

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