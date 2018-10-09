Samsun'da tazminat alamadıklarını söyleyen işçiler yürüdü

SAMSUN’da, bir market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şubesi’nde toplanan 120 işçi, bir market zincirinin başka bir firmaya devredilmesiyle işten çıkarılmaları sonrası alamadıkları tazminatları nedeniyle işvereni yürüyüş yaparak protesto etti. Gazi Caddesi üzerindeki market zincirinin şubesine yürüyen işçiler, ellerinde 'Tazminatlarımız gasp edilemez' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hakan Kaya, "Yapılan haksızlığa karşı gelmek sadece bizim değil tüm vatandaşların görevidir. Bu marketten alışveriş yapmayarak onlara işçinin hakkını gasp etmek ne demekmiş gösterelim. Samsun'da, 202 kişiyi haksız ve hukuksuz yere tazminatları ödenmeden işten çıkardılar. Kimsenin ekmeğinde kazancında gözümüz yok, hakkımız olanı almak dışında bir talepte bulunmuyoruz" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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