Salda Gölü davasında Danıştay 'ret' kararını bozdu

BURDUR'da, son yılların en gözde turizm merkezi haline gelen Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine DSİ'nin yaptığı gölet projesinin iptali için açılan davada, yerel mahkemenin verdiği ret kararını Danıştay bozdu. Davayı açan avukat Tuncay Koç, "Gölet yapım işi tamamlandığı için davayı kağıt üstünde kazanmış olduk" dedi.Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallarıyla 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Salda Gölü'nde, DSİ'nin, 'Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesi' ile ilgili verilen, 'Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) gerekli değildir' kararının, iptali için 2017 yılında dava açıldı. Yeşilovalı 3 kişi adına avukat Tuncay Koç tarafından açılan davada Isparta İdare Mahkemesi ret kararı verdi. Karar, Danıştay'da temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi ise bu yılın Şubat ayında verdiği kararla yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak dava devam ederken, DSİ gölet projesini tamamladı.BİLİRKİŞİ KEŞİF YAPTIDanıştay 14'üncü Dairesi, bozma kararında Salda Gölü'nde, Birinci Derecede Doğal Sit Alanı ve sulak alan olması gibi nedenlerle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Önceki gün Danıştay 14'üncü Dairesi'nin bozma kararı üzerine bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı ancak projenin tamamlanmış olduğu görüldü. Bilirkişi heyetinin incelemesine avukatı Tuncay Koç da katıldı.'SALDA GÖLÜ'NÜ ÖLDÜRECEK'DSİ'nin tarımsal sulama amaçlı hazırladığı gölet projesi ve burada kullanılacak malzemelerin alınacağı taş ocağı için açtıkları davaya, Isparta İdare Mahkemesi'nin ret kararı verdiğini belirten Tuncay Koç, "Danıştay ise eksik inceleme yapıldığı, Salda Gölü'nün 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve sulak alan olduğu gibi nedenlerle bu kararı bozdu. Salda Gölü'nün beslenme sularının azalacağı ve beslenme sularının gölette toplanmasının gölü öldüreceği, gerekçesiyle dava açmıştık. Zaten orada geçmişte sulama amaçlı Doğanbaba ve Değirmendere isimli iki gölet yapılmış. Bu gölet gereksiz ve Salda Gölü'nü kurutacak. Ancak gittiğimizde göletin yapıldığını gördük. İlk davayı kaybettiğimiz için gölet yapılmış fakat içinde su yoktu" dedi.'KAĞIT ÜSTÜNDE KAZANDIK'Bilirkişi raporuna göre yeniden karar verileceğini ve 'ÇED gerekli değildir' raporunun iptali yönünde karar verilmesini beklediklerini belirten Tuncay Koç, şunları kaydetti:"Ancak lehimize karar çıksa da göletin yapılmaması veya kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Ama kağıt üzerinde davayı kazanmış olacağız. Projede malzeme alımı için bir taş ocağı da vardı ve orası Salda Gölü tampon bölgesiydi. Ancak taş ocağını oradan almamışlar ve başka bir yerden getirmişler. Projeyi de sonra bir miktar değiştirmişler. Dolayısıyla davayı kazansak da sonuç değişmeyecek. Açtığımız dava kağıt üstünde kalacak. ÇED gerekli değildir kararının iptali durumunda gölete su doldurulmaması gibi bir şey de olamaz. Açtığımız davanın çok bir anlamı kalmadı ama projenin de gereksiz ve hatalı olduğu da ortaya çıktı."

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