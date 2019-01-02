Saklıkent'in beyazından Akdeniz'in mavisine kış triatlonu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 'Beyazdan Maviye' sloganıyla kış triatlonu düzenlenecek. 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakla başlayacak triatlon, sporcuların bisikletle Konyaaltı sahiline inmesi ve burada denize girmesiyle sona erecek.

Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin içinde yer aldığı Saklıkent Koordinasyon Kurulu'nun, Saklıkent Kayak Merkezi'nin hem kış hem de yaz turizminin geliştirilmesi amacıyla geçen yıldan itibaren başlattığı etkinliklere, sıra dışı bir yarışma da eklendi. Bu yıl ilk defa 9 Şubat'ta düzenlenecek yarışmada, sporcular kayakla başlayıp, ardından bisiklete binecek. Yarışma, denizde yüzmeyle tamamlanacak.

Yarışmanın içeriği itibariyle dünyada ilk olduğunu belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, kış triatlonu sporlarına giren bu yarışmaya, bu yıl 70 sporcunun katılacağını söyledi. Altıner, sporcuların Saklıkent'te kayakla başlayıp, ardından bisikletle 50 kilometre mesafedeki Konyaaltı sahiline ineceklerini, denizde yüzmeyle yarışmanın tamamlanacağını kaydetti.

'Beyazdan Maviye' sloganı ve 'kay-sür-yüz' temasıyla düzenlenecek yarışmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirileceğini de belirten Altıner, "Dünyada başka bir örneği bulunmayan bu yarışmayla Antalya'da 1 saat içinde hem kayak yapılıp hem de yüzülebileceği mesajı vermek istiyoruz. Dünyada çok ses getirebilecek bir olay olarak düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 500'ün üzerinde sporcuyla bu yarışmayı devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

5-6 OCAK'TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞÜ VE ŞAMPİYONA

Bu yıl Saklıkent'te, 5 Ocak'ta Antalya Kayak Şampiyonası yapılacak. 6 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri anısına geçen yıl ilki yapılan yürüyüşün ikincisi düzenlenecek. Vali Münir Karaloğlu, 6 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenecek yürüyüşe tüm Antalyalılara katılım çağrısında bulundu. Vali Karaloğlu, her kurumun kendi imkanlarıyla personelin çocuklarıyla yürüyüşe katılmaları, şehitleri anmaları ve gençlere hissettirmeleri bakımından önemli olduğunu vurguladı. Geçen yıl 2 bin kişinin Türk bayraklarıyla katıldığı ve kar üzerinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş etkinliği için bu yıl belediyeler ek otobüs seferleriyle ulaşım desteği sağlayacak. 27 Ocak itibariyle ise kar şenlikleri gerçekleşecek.



FOTOĞRAFLI