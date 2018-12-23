Sakarya Valiliği, cinayetin ardından ortaya atılan 'ırkçılık' iddiasını yalanladı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, H.U.'nun yolda yürürken tartışmasının ardından tabancasını ateşlemesi sonucu babayı öldürmesi, oğlunu ise yaralamasıyla ilgili 'ırkçı tartışma' iddiaları üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 16 Aralık günü gecesi alkollü olduğu iddia edilen H.U., yolda yürürken tartıştığı Kadir Sakçı (38) ve oğlu Burhan Sakçı'yı (16) kurşun yağmuruna tutmuş, olayda baba ölürken, oğlu yaralanmıştı.

Olaydan 1 hafta sonra sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, konunun 'irkçı tartışma'dan kaynakladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. 'Kürt müsünüz dedi, sonra vurdu' iddiaları, dün gece saatlerinde sosyal medyada gündem oldu.

Bu iddialar üzerine açıklama yapan Sakarya Valiliği, söylentileri yalanladı. Açıklamada olayın 'ırkçı tartışma' sebebiyle gerçekleşmediğinin kanıtlarla doğrulandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kimi basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında; ilimiz Hendek ilçesinde 16 Aralık günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak, 'etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının' gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır. Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir. Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bu arada, Sakaryalı vatandaşlar da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, ırkçılık iddialarına tepki gösterdi.



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