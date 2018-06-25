Sakarya'da AK Parti'lilerden seçim kutlaması (2)

KUTLAMALARDA TABANCA İLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Adapazarı'nda kentin en işlek caddelerden biri olan Adnan Menderes Caddesi'nde kutlamalara katılan eli silahlı bir genç korku saçtı. Seyir halindeki bir kamyonun kasasına çıkan genç elindeki tabancayla sağa-sola rastgele ateş açtı. Yüksek katlı binaların bulunduğu caddede bu anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Gencin ateş ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kamyonun kasasında iki arkadaşıyla birlikte oturan gencin binalara doğru bakmadan arka arkaya ateş ettiği görüntülendi.



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