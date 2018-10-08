Sahte pasaportla Almanya'dan emekli olan Musa dede, hakim karşısında

TRABZON'da, 48 yıl önce iddiaya göre, kuzeni Veysel K.'ye (81) ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Musa K. (85), kesin dönüş yaptığı memleketinde yeni pasaport almak isteyince yakayı ele verdi. Hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açılan Musa K., hakim karşına çıktı. Mahkemedeki savunmasında suçunu cahillik olarak nitelendiren Musa K., “O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar” dedi.Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya'ya işçi gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. İddiaya göre, o dönem hastalanan kuzeni ile anlaşan Musa K., Veysel K.'nin pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K., yıllarca Türkiye'ye gelip gitti, ancak pasaportundaki sahtecilik fark edilmedi. Almanya'da emekli olan Musa K., 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti.YENİ PASAPORT BAŞVURUSU YAPINCA3 yıl önce Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Veysel K. adına onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musa K. yerine, kargo yetkilileri Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, pasaporttaki kimlik bilgilerinin Veysel K.'ye, fotoğrafın ise Musa K.'ye ait olduğu anlaşıldı ve 48 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDIOlayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu. Musa K. savcılık ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş" dedi.DURUŞMA BAŞLADI, KENDİSİNİ SAVUNDUHakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K.’nın yargılanmasına 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada hakim karşına çıkan Musa K., iddia konusu olayı nasıl yaptığını anlattı. Savunmasında hata yaptığını kabul eden Musa K., “O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar. Bazı dönemler izinli olarak Türkiye’ye geldim. Yeni pasaportum için Veysel’in torunu aradılar, o da kimlik bilgilerinin dedesine, fotoğrafın ise bana ait olduğunu söyledi. Yaptığım yanlış ortaya çıktı” dedi.'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'Veysel K.'nin torunu Mustafa K., da dedesi ve Musa K.'nin yıllar önce Almanya'ya gitmek için bu tür girişimlerde bulunduklarını belirterek, ailelerinin şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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