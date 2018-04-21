Sahte içki davasında 19 yıl hapis cezası

Serpil KIRKESER İSTANBUL,()

GÜNGÖREN'DE geçen yıl kendine ait büfede sattığı sahte içki ile bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Musa Ç., 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Musa Ç. ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Musa Ç. "Adalete güveniyorum" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Musa Ç.'yi 'olası kastla ölüme neden olma ' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak cezayı 16 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, sanık Musa Ç.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

HER İKİ SUÇTAN VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ

Mağdur Hüsnü İ.'ye yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan sanık Musa Ç.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti,

sanık Musa Ç.'ye "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası

verdi. Mahkeme heyeti "Olası kastla yaralama" ve Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan

verilen hapis cezalar yönünden ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi Şubat ayında mütalaasını açıklamıştı. Olay mütalaaya göre şöyle olmuştu: H.K. 28 Şubat 2017'de rahatsızlandı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başı dönen ve görmede hafif bulanıklık yaşayan H.K. hemen diyalize bağlandı ancak hayatını kaybetti. 1 Mart 2017'de de Hüsnü İ. de rahatsızlandı ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsnü İ.'nin kızı G.Z.Y.'de babasının sürekli alkol kullandığını, sahte içkiden zehirlenmiş olabileceğini, sahte içkileri de babası Hüsnü İ.'nin sanık Musa Ç.'nin iş yerinden aldığını söyledi. Bu ifadesinin ardından polis, bayiye baskın yaptı ve aramada 636 adet bandrolsüz kaçak/sahte içki ele geçirdi. Bayi de mühürlendi. H.K.'nın metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Şikayetçi Hüsnü İ.'de hayati tehlike geçirecek ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İçkilerin sanığın insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen ve yasal olmayan şekilde üretilen kaçak

sahte içkiler olduğu vurgulanan mütalaada sanığın kaçak içkinin sonucunu öngörerek satışa arz ettiği, sanığın eylemi neticesinde

H.K.'nın (67) yaşamını yitirdiği, şikayetçi Hüsnü İ.'nin (64) ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı öne sürüldü. Savcı Güreşçi mütalaasında sanık Musa Ç.'nin "Olası kast ile ölüme neden olma", "Olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama" ve "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından 22 yıldan 34 yıla kadar hapsini talep etmişti.

"İÇKİLERİ SATTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Musa Ç. savunmasında "Tekel bayisini işletiyordum. Maktül H.K.'yı tanırım. Ancak şikayetçi H.İ.'yi tanımıyorum. H.K. zaman zaman benden içki alırdı. Son bir haftada bana gelmedi. 500 TL kredi kartına yatıracağım diye aldı.Ondan sonra bir hafta uğramadı. O zamanda bu olayda gerçekleşti. 11 yıldır esnafım. İş yerimde bulunan ve kaçak olduğunu belirttiğim içkileri yoldan geçen bir arabada satıyorlardı. Tesadüfen aldım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Ancak bu içkileri sattığım için de pişmanım" demişti.



