Sahte engelli raporu operasyonu: 16 gözaltı kararı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik üçüncü operasyonu düzenledi. 13 kişi yakalandı. 3 kişi aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sağlık ya da engelli oranı düşük olmasına rağmen engel oranları artırabilmek için ilaç takviyesi yapılması, glikoz içirilmesi ve siyah zeytin yedirilmesi gibi yöntemler ile sahte usulsüz engelli raporu alan şebekeye yönelik üçüncü operasyonu düzenledi. Sabah 06.00 sıralarında Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 16 adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor.

Şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alma gibi engellilere tanınan avantaj ve hizmetlerden yararlandırmak için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik ile kamuyu zarar uğrattıkları belirtiliyor.

3 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 56 kişi yakalanmış. Bu kişilerden 30'u tutuklarırken 26'sı ise serbest bırakılmıştı.



