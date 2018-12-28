Sahiplendikleri bebeğin yaş günü heyecanı, evlilik yıl dönümlerini unutturdu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da koruyucu aile olarak sahiplendikleri Yusuf Umut'un birinci yaş gününü kutlamak için hazırlık yapan Fahrettin ve Emine Çakan çifti, yaş günü kutlaması heyecanından, iki gün öncesindeki evlilik yıl dönümlerini unuttuklarını belirtti.

Antalya'da pazarda kıyafet satarak geçimlerini sağlayan Fahrettin (49) ile Emine (43) Çakan çifti, 28 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için tüm yöntemleri denedi. Doktorların çocuklarının olamayacağı yönündeki açıklamasının ardından çaresiz kalan aile, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Emine Çakan, geçen yıl rüyasında sevinçli bir haber alacağını ve çok mutlu olacağını gördü. Rüyayı gördüğü gecenin sabahında pazar tezgahlarını açıp kıyafet satmaya başlayan Çakan çiftine sevindirici haber, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden geldi. Başvurularına onay verilen Çakan çiftine, 6 aylık Yusuf Umut bebek teslim edildi.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜRPRİZ YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Geçen sürede Yusuf Umut büyüyerek gelişti. Çakan çifti bu süreçte Yusuf Umut'la kaynaşarak mutlulukları katlandı. Koruyucu baba Fahrettin Çakan, 26 Aralık'ta 1 yaşını dolduran Yusuf Umut için doğum günü kutlaması planladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne fikrinden söz eden Çakan'a, İl Müdür Vekili Halil Atik, yaş günü kutlamasını il müdürlüğü binasında yapmayı teklif etti. İl Müdürlüğü binasındaki bekleme salonunu süslettiren İl Müdür Vekili Halil Atik, yaş pastayı da alarak aileyi davet etti. Takım elbise giydirilip kravat takılan Yusuf Umut, pasta üzerinde 1'inci yaşını temsilen yakılan mumun söndürülmesiyle alkışlar eşliğinde yeni yaşına girdi.

2018 YILINDA 41 ÇOCUK KORUYUCU AİLEYLE YUVAYA KAVUŞTU

İl müdürlüğü binasında böyle bir ekinlik düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirten İl Müdür Vekili Halil Atik, Çakan ailesinin 6 ay öncesine göre daha mutlu ve genç göründüğünü söyledi. Yusuf Umut'un da çok iyi büyütüldüğünü aktaran Atik, “Bu sene Yusufumuz'la birlikte 41 çocuğumuzu koruyucu ailesine teslim ettik. 41 kere maşallah diyoruz. Koruyucu aile kapsamında yuvalarını çocuklarımıza açan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen 6 aylık sürede Yusuf Umut'la güzel anılar biriktirdiklerini belirten Fahrettin Çakan, anlatılamayacak kadar mutlu olduğunu söyledi. 10 yaş gençleştiğini ve hayata bakışının değiştiğini kaydeden Çakan, "Pazardan geldiğimde oğlum beni kapıda karşılıyor ya anlatamam. 28 yıldır özlemle beklediğim şeydi. Oğlumla iletişimim çok iyi, beni görmeden uyumaz. Babayı çok seviyor" dedi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ UNUTTURDU

Yusuf Umut'u kucağına aldığından bu yana sadece onun için planlar yaptıklarını belirten Emine Çakan ise Yusuf Umut'un kendilerine her şeyi unutturduğunu söyledi. 6 aydır anlatılamayacak kadar güzel günler geçirdiklerini belirten Emine Çakan, “Biz yaşamıyormuşuz önceden. Keşke 28 yıl hiç beklemeseydik, önceden böyle bir şey yapsaydık. Yusufumuz akşam olunca babasının geleceği saati biliyor ve huysuzlanıyor. Her şeyimiz Yusuf Umut oldu. 24 Aralık bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Yusuf Umut'un doğum gününü kutlayacağız diye o hazırlıklarla o heyecanla evlilik yıl dönümümüzü dahi unutmuşuz" diye konuştu.



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