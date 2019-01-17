Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'den, Küçükkuyu karakoluna ziyaret

SAHİL Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunu ziyaret etti. Tuğamiral Kendir, karakolda görevli personel ile sohbet etti.

Bugün gerçekleşen ziyarette, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda Kıdemli Üsteğmen Can Çakıcı ve görevli sahil güvenlik personeli tarafından karşılandı. Tuğamiral Ahmet Kendir'e ziyarette Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Ege İzmir Grup Komutanı Yarbay Hasan Aldemir eşlik etti. Tuğamiral Kendir'e, yasa dışı geçişlere karşı mücadele ve diğer konularla ilgili brifing verildi.

Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından 'TCSG 28' Sahil Güvenlik Botu ile Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına geçti.



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