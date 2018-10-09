Sağlıkçılar geriye dönük yıpranma payı istiyor

İZMİR Türk Sağlık-Sen 2 No'lu Şube üyeleri, geriye dönük yıpranma payı istediklerini belirterek, imza kampanyası başlattı. Çalışanların beklentilerini içeren dilekçeler, TBMM'ye verilmek üzere, sendika genel merkezine gönderildi. 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Atıcı, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir yasa yapılması gerektiğini söyledi.Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube, sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayan bir yasal düzenlemenin yapılması için imza kampanyası başlattı. Kampanya sonucunda toplanan imzalar, sendikanın genel merkezine gönderildi. Türk Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Atıcı, sendika binasında yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına geriye dönük yıpranma payı verilmesi gerektiğini kaydetti. Atıcı, "TBMM tatile girmeden önce sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payı ile ilgili bir düzenleme mecliste kabul edilerek yasalaştı. Fakat bu düzenleme beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldı. Bir anlamda yıpranma payı verilmiş olmasından başka bir faydası olmayacak bir halde yasalaştı" diye konuştu. Düzenlemenin sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamadığını savunan Atıcı, yine bazı sağlık meslek mensuplarının da kapsam dışında bırakıldığını belirtti.'BEKLENTİLERİMİZ KARŞILANMALI'Başkan Atıcı, "Yıpranma payının 5 yıla 1 yıl olarak verilmesi yetkililerce telaffuz edilmişken bu süre 6 yıla 1 yıl olarak yasalaştı. Fiilen çalışılmayan günlerin kapsam dışında bırakılması ile bu süre 9 yıla 1 yıl oldu. Geriye dönük çalışmaları kapsamaması nedeniyle de çalışan yılların karşılığı verilmedi" diye sordu. Düzenlemede sorunlar olduğuna değinen Şenol Atıcı, şunları söyledi:"Düzenlemenin TBMM sürecine bedelli askerlik gibi bir konu ile çok hızlı şekilde gelip yasalaşması ve sosyal tarafların dolayısıyla çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması yasanın bu hale gelmesinin nedenlerinden biridir. Türk Sağlık-Sen olarak yasalaşma sürecinde kısıtlı zamana rağmen yoğun bir çaba göstermiştik. Fakat TBMM'de çalışanların talepleri ne yazık ki karşılık bulmamıştı. Türk Sağlık-Sen olarak yeni yasama yılında yapılan yanlıştan dönülüp beklentilerin karşılanmasını istiyoruz. Yıpranma payının kapsamının genişletilmesi, geçmiş çalışmaları kapsaması ve süresinin makul olması için bir dilekçe kampanyası ile yüz binlerce sağlık çalışanın sesini TBMM ulaştırmak için yola çıktık."

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