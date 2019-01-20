Sağlık Müdürü Bilge, kas hastası Serdar'ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte dezavantajlı grupları oluşturan hastaların evlerine ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bilge, Sakintepe Mahallesi'nde oturan ve doğuştan kas hastası olan 17 yaşındaki Serdar Atmaca'yı ziyaret etti. Ziyarete Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle eşlik etti. Müdür Bilge, Serdar Atmaca'yla sohbet ederek rahatsızlığı ve tedavileri hakkında ailesinden bilgi aldı. Atmaca ailesi, çocuklarını hastaneye tedavi için götürürken sıkıntı yaşadıklarını ve hasta yatağına ihtiyaçları olduğu söyledi. Bilge, "Devletimizin imkanları artık çok geniş. İhtiyacı olan yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarımızı sağlık personeli nezaretinde evlerinden müdürülüğümüzün araçları ile alıp, sağlık kuruluşlarına transfer ederek tedavi süreçlerine destek verilmektedir." dedi.

Serdar'ın hastaneye ulaşım ve tedavilerinin yapılması konusunda Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusuyla telefonla görüşüp Serdar Atmaca'nın hastaneye transferlerinin aksatılmadan sağlaması talimatı veren Bilge, ailenin talep ettiği hasta yatağının da en kısa zamanda temin edileceğini söyledi. Bilge, en büyük isteğinin Eskişehirspor maçını izlemek olduğunu söyleyen Atmaca'ya, en kısa zamanda Eskişehirspor maçına götürme sözünü de verdi.

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