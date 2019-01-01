Sağlık Müdürü Bilge'den yılbaşı ziyaretleri

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, yılbaşı gecesi kent merkezindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, yılbaşı gecesi Eskişehir Şehir Hastanesi çocuk ve yetişkin acil, Psikiyatri ile çocuk servisi, Yunus Emre Devlet Hastanesi acil, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi nöbet hizmetleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin aciline yaptığı ziyaretlerle yeni yıl için alınan sağlık tedbirlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında nöbetteki sağlık personellerinin yeni yıllarını kutlayan Bilge, acil servislerde karşılaştığı hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Müdür Bilge' nin yaptığı hastane ziyaretlerine Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim yardımcısı Kadir Gördeli ,112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da eşlik etti.

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