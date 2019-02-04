Sağlık Müdürü Bilge, aile sağlığı merkezlerini gezdi

ESKİŞEHİR,()-ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaretleri sırasında, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm.Dr.Ahmet Mamur ve Dr.Gökhan Özboz eşlik etti. Bilge, sağlığın birinci basamağının aile hekimliği sistemi olduğunu belirterek, "Sağlık merkezlerimizde aile hekimleri tarafından koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti ile gebelik, bebek ve çocuk takipleri, aşılama, bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri, obetize takibi, tansiyon ve şeker hastalıklarının takip ve tedavisi, laboratuvar tahlilleri gibi hizmetler verilmektedir. Bireyler hastalığı olmasa da yılda en az 1 kez aile hekimine muayene olması gerekir" diye konuştu."

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