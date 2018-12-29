Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı. Sağlık görevlisinin yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Gencer, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.İncesu ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde oturan KOAH hastası Ali Gencer, solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri kar engeliyle karşılaştı. Kar nedeniyle ambulans evin bulunduğu noktaya gidemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, ambulansı eve yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp, yürüyerek Ali Gencer'e ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan yaşlı adamı, ambulansa götürebilmek için sağlık personeli Hacı Hasan Durmuş, sırtına aldı. Durmuş, Gencer'i yaklaşık 500 metre sırtında taşıyrarak, ambulansa ulaştırdı. Gencer, ambulansla İncesu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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