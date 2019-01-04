Sağlık ekipleri zor yol şartlarına rağmen hastaya ulaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kehler köyünde yaşayan kalp hastası Ali Osman Günaya'ya (74), buz tutan yolda sağlık ekipleri güçlükle ulaştı. Günay, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kehler köyünde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken kalp hastası Ali Osman Günaya, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Lastiklerinde zincir takılı ambulans köye yakın noktada kara saplandı. Kendi imkanlarıyla ambulansı saplandığı yerden çıkaran sağlık ekipleri, zorlukla ilerlerken hastaya zamanında yetişemeyeceklerini düşünerek durumu UMKE'ye bildirdi. Sağlık ekipleri köydeki eve ulaşırken yardım için UMKE ve kepçe de köydeki eve geldi. Günaya, ambulansla Safranbol Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.



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