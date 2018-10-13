Safranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük), () – KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı yapıldı.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü" projesi ve "Erasmusdays’’ etkinlikleri kapsamında Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması Çalıştayı eski çarşıda bulunan tarihi Cinci Han’da yapıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu gibi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan şehirleri gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Korumak ve restore etmenin önemli olduğunu söyleyen Ürkmezer, "UNESCO'ya girdikten sonra Belediye, kaymakamlık, valilik ve işbirliği yaptığımız kurumlarla Safranbolu’yu korumaya devam ediyoruz. 17 evin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. Tarihi Çarşı bölgesinde 67 dükkanı restore ediyoruz. Bunları restore etmek önemli ancak bunları korumak, her şeyden önce insanları korumak önemli. İnsanlar olarak bizler yaşadığımız yerlerde hakimiyet kurmayı seviyoruz. O hakimiyeti kurduğumuz zaman da bencil olabiliyoruz. Bizim binalarımız taş ve ahşabın iç içe geçtiği, genellikle ahşap ağırlıklı olan binalar. İçişleri Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak kendi altyapımızı geliştirmek anlamında çalışmalar yapıyoruz.’’ dedi.

"SAFRANBOLU TÜRK KENTSEL TARİHİNİN BOZULMAMIŞ BİR ÖRNEĞİ"

Karabük AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay da, "Safranbolu, medeniyet tarihinin önemli bir hafızası ve Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. 'Safranbolu Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması' çerçevesinde Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından halen yürütülmekte olan 'Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü' projemiz, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, ‘Yangın Yönetmelikleri ve Tarihi Binalarda Yangından Korunma’ konusunda sunum gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI