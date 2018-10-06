Saffet Sancaklı: Türkiye, dünya ile büyük bir savaş yapıyor

Gökhan HEBEPÇİ, İSTANBUL,() - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, çocukları için çiçekçi dükkanı açtı.

Maslak'taki çiçekçi dükkanının açılışına; TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra iş, sanat, spor ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

SAFFET SANCAKLI: "KIZIM VE OĞLUM İŞ HAYATINA ATILIYORLAR"

Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saffet Sancaklı, güzel bir çiçekçi dükkanı açıldığını belirterek, "Kızım Duygu Sancaklı ve oğlum Mert Sancaklı iş hayatına atılıyorlar. Burada güzel bir çiçekçi dükkanı açıldı. Bugün de bütün dostlarla birlikte açılışı yapıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Gelen bütün dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yatırımları ile ilgili de konuşan Sancaklı, "Türkiye zor günler geçiriyor. Bu ara yatırım yapmak, iş açmak çok önemli bizim için. O açıdan da baktığınız zaman da önemli. İşte çocuklar da yavaş yavaş iş hayatına atılacaklar. Tabii ki tüyolarımız var, tavsiyelerimiz var. İnşallah yavaş yavaş alışacaklar onlar da. Yavaş yavaş işlerini büyütecekler" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının hiçbir zaman ofsayta düşmeyeceğini söylemesinin ardından Türkiye'nin şu anki durumu hakkında da, "Türkiye'yi biz kimseye bırakmayız" diyen Sancaklı, "Şimdi Türkiye, büyük bir savaş yapıyor, dünya ile bir savaş yapıyor hem de. Dünyanın ciddi bir bölümü böyle. Burası Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için hepimiz beraber mücadele ediyoruz, edeceğiz de bundan sonra. Türkiye'yi kimseye bırakmayız. Türk halkı rahat olsun. Ama birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Büyük bir mücadele var. Hem ekonomik olarak, hem de silahlı olarak. Terör örgütleri var, diğer örgütler de var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bunların hepsinin hakkından gelecektir. Sabırlı olmak lazım. Birlik beraberlik içinde hareket etmek lazım" dedi.

Öte yandan Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ise, "İlk deneyimimiz, ilk defa bir yer açıyoruz. Başarılı olmayı umuyoruz, inançlıyız" derken, kızı Duygu Sancaklı da, "Ufak bir yatırım bizimkisi. Zevkli bir iş. İnanılmaz mutluyuz. Umarım herkes beğenir yaptığımız işleri. Umarım başarılı oluruz" dedi.

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